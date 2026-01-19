Sobha Developers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sobha Developers hat am 16.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,44 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,15 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,24 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,43 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at