Sobha Developers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sobha Developers hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 4,75 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sobha Developers noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,78 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 8,52 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at