Sobha Developers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sobha Developers lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 8,59 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,83 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sobha Developers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 12,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,09 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 9,28 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 51,90 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 28,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 40,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at