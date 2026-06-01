01.06.2026 06:31:29

Sobhagya Mercantile: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sobhagya Mercantile hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7,88 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 815,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 43,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 566,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 30,93 INR beziffert. Im Vorjahr waren 21,80 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sobhagya Mercantile 2,33 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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