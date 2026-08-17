Sobhagya Mercantile stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sobhagya Mercantile präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 4,25 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sobhagya Mercantile noch ein Gewinn pro Aktie von 6,77 INR in den Büchern gestanden.

Sobhagya Mercantile hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 413,7 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 523,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at