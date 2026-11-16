Sobhagya Mercantile: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sobhagya Mercantile äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 3,69 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sobhagya Mercantile 5,64 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Sobhagya Mercantile mit einem Umsatz von insgesamt 442,6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 512,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 13,58 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at