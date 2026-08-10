Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs Aktie

Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D8W3 / ISIN: US8703212055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.08.2026 09:10:24

Sobi, Innate Join To Conduct TELLOMAK-3 Phase 3 Confirmatory Trial In Cutaneous T-cell Lymphoma

(RTTNews) - Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI.ST) and Innate Pharma (IPHA, IPH, IPH.PA) have entered a strategic partnership to enable initiation of the TELLOMAK-3 confirmatory Phase 3 study in cutaneous T cell lymphoma, a key step toward filing for accelerated approval of lacutamab in Sézary syndrome, a subtype of cutaneous T cell lymphoma. Innate will conduct the TELLOMAK-3 Phase 3 confirmatory trial in cutaneous T-cell lymphoma, supporting a planned accelerated approval filing in Sézary syndrome.

Sobi will pay Innate Pharma $75 million, payable on closing. Innate will be eligible to receive up to a further $40 million in respect of near-term development milestones connected to Sezary syndrome. Innate will be eligible to receive up to $465 million related to the option for Sobi to get full development rights and to future regulatory and commercial milestones. Innate will be eligible to receive tiered double-digit royalties on net sales.

Swedish Orphan Biovitrum shares are trading at 458.80 Swedish kronor on Nasdaq Stockholm, up 1.24%. At previous close on Euronext Paris exchange, Innate shares were trading at 1.51 euros.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs 24,31 4,56% Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen