Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs Aktie
WKN DE: A3D8W3 / ISIN: US8703212055
|
10.08.2026 09:10:24
Sobi, Innate Join To Conduct TELLOMAK-3 Phase 3 Confirmatory Trial In Cutaneous T-cell Lymphoma
(RTTNews) - Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI.ST) and Innate Pharma (IPHA, IPH, IPH.PA) have entered a strategic partnership to enable initiation of the TELLOMAK-3 confirmatory Phase 3 study in cutaneous T cell lymphoma, a key step toward filing for accelerated approval of lacutamab in Sézary syndrome, a subtype of cutaneous T cell lymphoma. Innate will conduct the TELLOMAK-3 Phase 3 confirmatory trial in cutaneous T-cell lymphoma, supporting a planned accelerated approval filing in Sézary syndrome.
Sobi will pay Innate Pharma $75 million, payable on closing. Innate will be eligible to receive up to a further $40 million in respect of near-term development milestones connected to Sezary syndrome. Innate will be eligible to receive up to $465 million related to the option for Sobi to get full development rights and to future regulatory and commercial milestones. Innate will be eligible to receive tiered double-digit royalties on net sales.
Swedish Orphan Biovitrum shares are trading at 458.80 Swedish kronor on Nasdaq Stockholm, up 1.24%. At previous close on Euronext Paris exchange, Innate shares were trading at 1.51 euros.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs
|
15.07.26
|Ausblick: Swedish Orphan Biovitrum Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Swedish Orphan Biovitrum Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.