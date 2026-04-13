Sobr Safe legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sobr Safe hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresquartal waren -168,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 133,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,120 USD gegenüber -172,190 USD im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig wurden 0,44 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Sobr Safe 0,21 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at