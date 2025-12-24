Sobr Safe Aktie
WKN DE: A2P6MZ / ISIN: US8335921081
|
24.12.2025 19:01:22
SOBR Safe Shares Surge 70%
(RTTNews) - SOBR Safe, Inc. (SOBR) shares surged 82.30 percent on Wednesday, climbing $1.07 to $2.37, despite the absence of any new company-specific news to explain the move.
The stock rallied sharply from a previous close of $1.30, opening higher at $1.94 and trading within a wide intraday range of $1.94 to $2.95.
SOBR Safe last traded at $2.22. Volume spiked to approximately 133.7 million shares, far exceeding its average daily volume of about 72,000 shares, pointing to heightened retail interest and momentum-driven activity.
The stock's 52-week range stands at $1.27 to $14.50, highlighting its historically volatile trading profile.
