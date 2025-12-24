Sobr Safe Aktie

Sobr Safe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P6MZ / ISIN: US8335921081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.12.2025 19:01:22

SOBR Safe Shares Surge 70%

(RTTNews) - SOBR Safe, Inc. (SOBR) shares surged 82.30 percent on Wednesday, climbing $1.07 to $2.37, despite the absence of any new company-specific news to explain the move.

The stock rallied sharply from a previous close of $1.30, opening higher at $1.94 and trading within a wide intraday range of $1.94 to $2.95.

SOBR Safe last traded at $2.22. Volume spiked to approximately 133.7 million shares, far exceeding its average daily volume of about 72,000 shares, pointing to heightened retail interest and momentum-driven activity.

The stock's 52-week range stands at $1.27 to $14.50, highlighting its historically volatile trading profile.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sobr Safe Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Sobr Safe Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen