Sobute New Materials A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sobute New Materials A ließ sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sobute New Materials A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Sobute New Materials A ebenfalls ein EPS von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sobute New Materials A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 938,6 Millionen CNY im Vergleich zu 904,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at