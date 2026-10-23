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23.10.2026 06:31:29
Sobute New Materials A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sobute New Materials A ließ sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sobute New Materials A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Sobute New Materials A ebenfalls ein EPS von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sobute New Materials A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 938,6 Millionen CNY im Vergleich zu 904,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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