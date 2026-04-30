Sobute New Materials A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sobute New Materials A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1312,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,63 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 681,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at