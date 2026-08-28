Soc de Inversiones Campos Chilenos hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Soc de Inversiones Campos Chilenos hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Soc de Inversiones Campos Chilenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,43 CLP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,760 CLP je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at