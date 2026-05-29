Soc de Inversiones Campos Chilenos informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Soc de Inversiones Campos Chilenos hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,04 CLP. Im Vorjahresquartal waren -1,930 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at