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29.05.2026 06:31:29
Soc de Inversiones Campos Chilenos informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Soc de Inversiones Campos Chilenos hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,04 CLP. Im Vorjahresquartal waren -1,930 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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