Soc Quimica Minera de Chile stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1778,00 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten 599,12 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Soc Quimica Minera de Chile mit einem Umsatz von insgesamt 1 970,87 Milliarden CLP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 125,15 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren, um 75,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at