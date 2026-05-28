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28.05.2026 06:31:29
Soc Quimica Minera de Chile legte Quartalsergebnis vor
Soc Quimica Minera de Chile präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1132,00 CLP. Im Vorjahresviertel hatte Soc Quimica Minera de Chile 463,78 CLP je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 998,52 Milliarden CLP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 560,41 Milliarden CLP ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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