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20.11.2026 06:31:28
Soc Quimica Minera de Chile legte Quartalsergebnis vor
Soc Quimica Minera de Chile präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1778,00 CLP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 599,12 CLP je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 970,87 Milliarden CLP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 75,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Soc Quimica Minera de Chile einen Umsatz von 1 125,15 Milliarden CLP eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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