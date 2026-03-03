Soc Quimica Minera de Chile präsentierte Quartalsergebnisse

Soc Quimica Minera de Chile hat am 28.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 601,03 CLP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 405,44 CLP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1 236,75 Milliarden CLP – das entspricht einem Zuwachs von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 035,14 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1957,88 CLP eingefahren. Im Vorjahr waren -1336,410 CLP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4 351,41 Milliarden CLP vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4 275,31 Milliarden CLP in den Büchern standen.

