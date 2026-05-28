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28.05.2026 06:31:29
Soc Quimica Minera de Chile: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Soc Quimica Minera de Chile hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1132,00 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 463,78 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.
Soc Quimica Minera de Chile hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 560,41 Milliarden CLP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 998,52 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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