Soc Quimica Minera de Chile veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Soc Quimica Minera de Chile präsentierte am 28.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 601,03 CLP. Im Vorjahresviertel hatte Soc Quimica Minera de Chile 405,44 CLP je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 236,75 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 035,14 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1957,88 CLP ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -1336,410 CLP erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4 275,31 Milliarden CLP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4 351,41 Milliarden CLP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at