03.03.2026 06:31:28

Soc Quimica Minera de Chile veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Soc Quimica Minera de Chile präsentierte am 28.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 601,03 CLP. Im Vorjahresviertel hatte Soc Quimica Minera de Chile 405,44 CLP je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 236,75 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 035,14 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1957,88 CLP ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -1336,410 CLP erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4 275,31 Milliarden CLP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4 351,41 Milliarden CLP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen