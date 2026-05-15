SOCAR, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SOCAR, hat am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 268,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -107,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,15 Prozent auf 97,12 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,50 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at