SOCAR, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SOCAR, gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 48,47 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 35,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,44 Prozent zurück. Hier wurden 111,81 Milliarden KRW gegenüber 117,00 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at