SOCAR, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SOCAR, hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 170,40 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SOCAR, noch ein Gewinn pro Aktie von -54,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120,99 Milliarden KRW – ein Plus von 22,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SOCAR, 98,66 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at