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16.11.2026 06:31:29
SOCAR, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SOCAR, hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 358,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SOCAR, noch ein Gewinn pro Aktie von 48,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 135,20 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,81 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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