SOCAR, stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SOCAR, präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -447,45 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SOCAR, ein EPS von -117,000 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,15 Prozent auf 128,72 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 122,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -560,200 KRW. Im Vorjahr waren -945,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 470,70 Milliarden KRW – ein Plus von 9,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SOCAR, 431,76 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at