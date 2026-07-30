Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
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30.07.2026 07:10:26
SocGen enjoys record Q2 profit as retail bank beats weak trading
Group net income rose 23% to a record 1.79 billion euros (US$2.04 billion) that reached forecastsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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