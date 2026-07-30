Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
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30.07.2026 07:59:21
SocGen profit jumps as banking boom offsets weak trading
French lender announces €1.5bn share buyback alongside record quarterly earningsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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