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01.05.2026 06:31:29
Social Capital Hedosophia A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Social Capital Hedosophia A präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,41 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Social Capital Hedosophia A einen Umsatz von 1,04 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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