Social Capital Hedosophia A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Social Capital Hedosophia A hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Social Capital Hedosophia A 0,080 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Milliarden USD – ein Plus von 39,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Social Capital Hedosophia A 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at