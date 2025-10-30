Social Capital Hedosophia A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Social Capital Hedosophia A lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Social Capital Hedosophia A 0,050 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Social Capital Hedosophia A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 989,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at