Social Capital Hedosophia A präsentierte Quartalsergebnisse

Social Capital Hedosophia A hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Social Capital Hedosophia A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,34 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,390 USD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,390 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,77 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Social Capital Hedosophia A einen Umsatz von 3,77 Milliarden USD eingefahren.

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
