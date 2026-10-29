Social Capital Hedosophia A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Social Capital Hedosophia A hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Social Capital Hedosophia A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Social Capital Hedosophia A im vergangenen Quartal 1,80 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Social Capital Hedosophia A 1,27 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at