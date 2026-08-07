Social Capital Hedosophia präsentierte Quartalsergebnisse

Social Capital Hedosophia lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Social Capital Hedosophia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 883,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,57 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at