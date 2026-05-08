Social Capital Hedosophia: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Social Capital Hedosophia veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 744,2 Millionen USD – ein Plus von 60,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Social Capital Hedosophia 462,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at