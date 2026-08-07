Social Capital Hedosophia stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Social Capital Hedosophia hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 737,8 Millionen USD – ein Plus von 54,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Social Capital Hedosophia 477,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at