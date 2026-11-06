Social Capital Hedosophia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Social Capital Hedosophia äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach -0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 748,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 496,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at