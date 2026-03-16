Social Detention: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Social Detention hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Social Detention hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,09 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,03 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at