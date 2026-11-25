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25.11.2026 06:31:29
Social Life Network hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Social Life Network präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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