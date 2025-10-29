Social Life Network stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Social Life Network hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,2 Millionen USD – eine Minderung von 5,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at