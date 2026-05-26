People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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26.05.2026 03:13:57
Social media as bad for young people as smoking, top doctors say
The Academy of Medical Royal Colleges says doctors should routinely check on screen time and social media use when seeing younger patients.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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