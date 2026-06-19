Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.06.2026 13:30:00
Social media declared Cursor dead. Then SpaceX handed the AI startup a $60 billion lifeline.
Written off after the rise of Anthropic’s Claude Code, Cursor now looks to reclaim its crown as a vibe-coding heavyweight with SpaceX’s backingWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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