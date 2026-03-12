Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
|
12.03.2026 10:26:09
Social media firms asked to toughen up age checks for under-13s
Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube and Roblox are among the platforms UK regulators say aren't putting children's safety at the heart of their products.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!