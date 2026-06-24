Social Media: Prien für 13 als gesetzliche Altersgrenze

BERLIN (dpa-AFX) - Familienministerin Karin Prien plädiert für eine gesetzliche Altersgrenze von 13 Jahren für die eigenständige Nutzung sozialer Medien wie TikTok, Instagram oder Snapchat . Das halte sie grundsätzlich für den richtigen Weg, teilte die CDU-Politikerin in Berlin mit./vsr/DP/jha