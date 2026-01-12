Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
12.01.2026 18:49:00
Social-Media-Verbot: Meta schließt 550.000 australische Nutzerkonten
Meta hat 550.000 Nutzerkonten von unter 16-Jährigen geschlossen. Das Unternehmen reagiert damit auf das im Dezember in Kraft getretene Social-Media-Verbot.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
