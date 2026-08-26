Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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26.08.2026 09:36:00
Social Security at 67: Why Waiting for Full Retirement Age Can Pay Off
Claiming Social Security benefits isn't so straightforward. That's because there are different filing ages you can choose from.You can begin collecting Social Security once you turn 62. But if you were born in 1960 or later, you may want to wait until you turn 67 to file for benefits. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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