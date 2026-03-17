Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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17.03.2026 15:29:00
Social Security benefit cuts are coming — and they will hit current retirees hard
Even as Social Security’s finances have deteriorated, voters have responded with systemic denial.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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