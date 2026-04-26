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26.04.2026 10:06:00
Social Security Benefits Are in Line for a "Trump Bump" in 2027 -- but This Doesn't Tell the Full Story
Last year was a history-maker for America's leading retirement program, Social Security. Not only did 2025 mark the 90th anniversary of the Social Security Act being signed into law, but it was also the first time in the program's history that the average monthly retired-worker benefit surpassed $2,000.For the nearly 71 million people who receive a Social Security benefit monthly (54.1 million of whom are retired workers), there are few announcements more anticipated than the annual cost-of-living adjustment (COLA) reveal from the Social Security Administration (SSA) in October. Since most retirees rely on their Social Security income to cover some portion of their expenses, knowing how much they'll receive monthly in the upcoming year is of high importance.Although we're still well over five months away from this COLA reveal, all signs point to Social Security benefits receiving a "Trump bump" for a second consecutive year -- albeit for a different reason. However, this projected boost to benefits doesn't tell the full story for Social Security recipients.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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