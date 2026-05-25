Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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25.05.2026 15:00:00
Social Security Benefits Aren't Set in Stone. 4 Ways Your Checks Could Increase After You've Applied
You signed up for Social Security early to receive the most checks, but now you're worried you may have short-changed yourself. Applying as soon as possible reduces your monthly benefit by up to 30%. For many, that leads to a smaller lifetime benefit, too.But it's not all bad news. There are still ways to increase your Social Security checks even after you've applied. If any of the four things below apply to you, your benefits might get a boost in 2027, above and beyond the cost-of-living adjustment (COLA).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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