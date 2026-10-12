Social Security Benefits Could Rise in 2027 as Inflation Shapes the Upcoming COLA

We're just a few days away from knowing exactly how much bigger next year's Social Security payments will be compared to this year's. Specifically, on Wednesday, Oct. 14, the Bureau of Labor Statistics will release the third and final inflation report that determines the cost-of-living adjustment -- or COLA -- for the following year's benefits. The Social Security Administration will make its official announcement shortly after that.

But presuming September's consumer price increases look more or less like July's and August's, we've already got a pretty good idea of the increase to expect beginning in 2027.

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