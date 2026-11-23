Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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23.11.2026 09:02:02
Social Security Benefits Keep Losing Buying Power. Here's What It Might Take to Break the Cycle
Social Security is supposed to provide retirees with a financial safety net, helping them afford everyday expenses after they leave the workforce. But for millions of older Americans, that safety net isn't stretching as far as it once did.
Although Social Security benefits are eligible for an annual cost-of-living adjustment, or COLA, to keep pace with inflation, those increases have struggled to keep pace with the expenses retirees actually face. And a recent report from the Senior Citizens League, an advocacy group, highlights just how significant the problem has become.
Image source: Getty Images.
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