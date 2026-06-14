Sooner Holdings Aktie

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WKN DE: 866977 / ISIN: US8357651087

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14.06.2026 13:00:00

Social Security Is Scheduled to Run Out of Money Sooner Than Previously Expected, and President Trump Is Partly to Blame

Seniors on Social Security just got some tough news about the future of their benefits. The latest Trustees Report estimates that the program has just six years until its trust funds are depleted. After that, beneficiaries could see their checks slashed by 22% without government intervention.This is a bit darker than last year's report, which estimated the trust funds would last until 2033. There are several reasons for this, but one of the biggest is a change championed by President Trump.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
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